Отримала 6 тис доларів за документи для виїзду з України – судитимуть чиновницю

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо спеціалістки відділу Управління ДМС в Тернопільській області за пособництво в отриманні 6000 доларів США за вплив на прийняття рішення уповноважених осіб державного органу (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, працівниця міграційної служби пообіцяла місцевому жителю допомогу щодо видачі довідки військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби. Цей документ давав право на виїзд за кордон для лікування і реабілітації. Жінка отримала 6 тис доларів США від «ухилянта» та одразу передала їх особі, яка мала вплив на видачу довідки лікарями. Досудове слідство щодо цієї особи ще триває.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу Тернопільського управління ВБ ДВБ Нацполіції України.