Від двох гривень до 2,5 мільйонів: Сергій Притула розповів історію найменшого донату

Ведучий Нового каналу поділився, як його пост у соцмережах надихнув українців на флешмоб зі збору коштів для ЗСУ

«Не буває маленьких донатів!» – цю фразу чуємо всюди від самого початку війни. Будь-який внесок у нашу спільну українську скарбничку – важливий і безцінний. Це підтвердив цікавою історією з життя ведучий Нового каналу, волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула.

– Найменший донат приніс мені в результаті кілька мільйонів гривень, – розповів Притула в інтерв’ю «DW Українською». – Це була розвесела історія. Я вже був удома, бачу «блим» – онлайн-банкінг надіслав повідомлення. Я зробив скрін. І на ньому було все прекрасно, тому що зверху – поповнення рахунку на дві гривні, і нижче рядочок – загальна сума на рахунку в поточний момент. Не пам’ятаю точно, але щось наче 21 мільйон 700 тисяч. Я написав пост: «Не недооцінюйте дві гривні, тому що от таке велике складається з великої кількості от такого маленького». Я це запостив у соцмережі, а потім просто сидів, дивився на екран і так тішився тими нашими людьми, які віруснули цей допис і влаштували флешмоб. Мені почали кидати по дві гривні, п’ять гривень, десять гривень 70 копійок, 16 гривень. У такий спосіб я назбирав вже два з половиною мільйона. Наші люди дивовижні!

Посилання на пост Сергія Притули: https://www.instagram.com/p/Cd6PFRUrExQ/?hl=ru

