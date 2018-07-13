У тернопільській бібліотеці відбудеться фестиваль швейцарського кіно

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці (бульвар Шевченка, 15) відбудеться фестиваль швейцарського кіно. Тернополянам покажуть добірку кінострічок, які отримали нагороди на міжнародних фестивалях.

Відкриє програму 18 липня, 15-00 – драма “Божественний порядок” (у ролях: Марі Льоєнбергер, Максиміліан Сімонішек, Рейчел Брауншвейг). Фільм розповідає про боротьбу швейцарських жінок за право голосувати.



Окрім того, на фестивалі будуть представлені:

25 липня, 15.00 – мелодрама “7 днів” (мова оригіналу: італійська. Країна: Італія, Швейцарія, 2016. Хронометраж: 96 хв. Жанр: мелодрама. Режисер: Роландо Колла. У ролях: Бруно Тодескіні, Алессія Барела).

1 серпня 2018, 15.00 – мелодрама “Навколо Луїзи” (мова оригіналу: французька. Країна: Швейцарія, Бельгія, 2017. Хронометраж: 85 хв. Жанр: драма. Режисер: Ольга Баілліф. У ролях: Фабріс Адд, Анук Аматі). Фільм розповість про співачку, яка переосмислює своє життя після зустрічі з батьком, з яким вона не бачилася багато років.

Покази є безкоштовними, також на заходах передбачені кава-брейк і фотозвіт від організаторів. Усі фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами. Кінопокази в рамках цього фестивалю проходять за підтримки Посольства Швейцарії в Україні: https://www.facebook.com/SwissEmbassyKyiv

Деталі: https://www.facebook.com/ternounb/