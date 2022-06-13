У Тернополі незабаром запрацюють усі дитсадки

Із 13 червня у Тернополі запрацює навчальний дошкільний заклад № 8. Відповідне рішення прийняли на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при міськраді.

Начальниця управління освіти і науки Ольги Похиляк повідомила, що кількість звернень батьків, які працюють та служать у ЗСУ і хочуть, щоб діти відвідували садочок, щодня зростає. Зважаючи на нинішню ситуацію, яка викликає у дітей підвищену тривожність та страх перед невідомим, батьки просять відновити роботу закладів, які діти відвідували до війни. Тому на черзі відновлення діяльності у садочку №8.

Ольга Похиляк також зауважила, що необхідно поступово відновити роботу всіх закладів дошкільної освіти. Робитимуть це враховуючи інформацію керівників закладів, запити батьків, рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу в умовах військових дій.

На засіданні комісії управлінню освіти дозволили поступово відновлювати роботу садків за наявності Акту оцінки об’єкта щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття та запитів батьків. Тому керівники дитячих садочків мають облаштувати найпростіше укриття у закладі. Під час сигналу «Увага всім» у садочку мають дотримуватися відповідного алгоритму дій та проводити евакуацію.

У протоколі засідання також вказано, що відповідальність за створення безпечного освітнього середовища несуть керівники та педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.

Нагадаємо, що починаючи з травня у місті поступово відновили роботу 26 дошкільних навчальних закладів.

За Збручем