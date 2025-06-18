Бережанський ліцей офіційно названо іменем Богдана Лепкого

17 червня на сесії обласної ради депутати Тернопільської обласної ради ухвалили рішення про перейменування Бережанського ліцею. Відтепер це — Бережанський ліцей імені Богдана Лепкого Тернопільської обласної ради.

Цей крок — важливий у збереженні історичної й культурної спадщини, адже Богдан Лепкий — видатний уродженець Бережанщини, український поет, прозаїк, публіцист, педагог і громадський діяч кінця XIX–початку XX століття.

📖 Історія закладу в цифрах та фактах

Ліцей започаткований на базі Бережанського педагогічного училища в 1956 році як школа-інтернат.

Заклад виховував дітей-сиріт і малозабезпечених, здобув репутацію завдяки сильному педагогічному колективу, серед яких були фахівці із перспективами на змаганнях обласного та всеукраїнського рівня.

У 2002 році інтернат перетворили на обласну школу-інтернат з профільним трудовим навчанням, а з 2021-го — рішенням обласної ради заклад реорганізовано в Бережанський ліцей.

🎓 Про ліцей сьогодні

Це заклад загальної середньої освіти для міста Бережани та області, комунальної форми власності.

У ліцеї активно працюють гуртки (хореографічний, акробатичний, хоровий, кулінарний — «Смаколика»), здобувають перемоги в регіональних конкурсах.

Заклад приділяє увагу вихованню патріотизму, громадянської свідомості, здоровому способу життя і безбар’єрному середовищу.

👤 Хто такий Богдан Лепкий

Народився 1872 року неподалік Бережан, здобув освіту в Бережанській гімназії (заснованій 1789 року й перейменованій на його честь у 2003-му).

Лепкий — всесвітньо відомий поет, прозаїк, перекладач, педагог, засновник читальні «Просвіта», автор казок, був також активним у літературних колах Львова й Бережан .

У Бережанах відкрито музей, встановлено пам’ятники та меморіальні дошки на його честь .

✅ Чому це важливо

Нова назва ліцею — символ прийдешнього єднання поколінь: сучасні учні навчаться, що знання й здобутки Лепкого — частина їхньої власної історії. Заклад тепер ще міцніше зв’язаний із культурною та освітньою спадщиною краю.