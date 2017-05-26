Компанія «Бучачагрохлібпром» розпочала перший етап заготівлі кормів для найбільших тваринницьких комплексів

Для утримання значного поголів’я ВРХ ТзОВ «Бучачагрохлібпром» розпочало перший збір врожаю люцерни.

Протягом двох тижнів заготівлі аграрії планують заготовити до 16 тис. тонн кормів.

Завдяки гарним погоднім умовам та надійній техніці, за половину місяця аграрії ТзОВ «Бучачагрохлібпром» планують зібрати перший врожай люцерни. Компанія до початку зелених жнив придбала новий комбайн JAGUAR 870 для збирання сінажу та кукурудзяного силосу.

Сьогодні у господарстві працює три тваринницькі комплекси, загальним поголів’ям 7,5 тисяч. Так, ТзОВ «Бучачагрохлібпром» є лідером на Тернопільщині по надоях і дає 60% усього промислового молока області.

– Скажу однозначно – в області ТзОВ «Бучачагрохлібпром» справді лідирує по молочних надоях, до того ж про нас пишуть, що компанія входить у десятку лідерів в Україні за приростом молока, – – ділиться інформацією заступник директора по тваринництву ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Борис Рудюк. – Можу навіть казати про те, що лідируємо ми по молочних надоях на цілий Західний регіон. Хочу відзначити, що на даний час вдалося підвищити надої молока, щоденна реалізація якого становить 75 тонн.

Борис Володимирович очікує, що цьогорічний врожай люцерни буде багатим і повністю забезпечить потреби великої рогатої худоби.