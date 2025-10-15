19:37 | 15.10.2025
Михайло Апостол про затримання осіб у військовій формі в Тернополі: “Група причетна до серйозних злочинів”

У Тернополі сьогодні триває спецоперація, в ході якої поліція затримує осіб, які перебувають у військовій формі. За словами Михайла Апостола, це група осіб, що причетна до низки злочинів, зокрема викрадення автомобілів, катування та вимагання.

Операція проходить під керівництвом начальника ГУНП Сергія Зюбаненка. Більш детальна інформація буде надана представниками правоохоронних органів найближчим часом.

Фото ілюстративне

 

