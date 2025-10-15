Пожежники врятували будівлю в селі Загір’я від повного знищення

14 жовтня о 15:35 в селі Загір’я Залозецької громади Тернопільського району сталася пожежа в господарській будівлі. Вогонь знищив покриття, перекриття споруди та домашні речі, пошкодивши стіни. Загальна площа займання склала 40 м². Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

До гасіння пожежі залучалися черговий караул 23-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також місцеві пожежні команди сіл Загір’я та Залісці. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося зберегти саму будівлю.

Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються.