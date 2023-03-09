На Тернопільщині чоловік самовільно нарізав дерев майже на 51 тис.грн

Працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, спільно із працівниками Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережанирайагроліс» під час проведення перевірки оперативної інформації щодо порушень вимог природоохоронного законодавства у лісових насадженнях, виявлено незаконну рубку шести дерев породи граб. На місці події перебував лісопорушник, житель с.Мечищів Тернопільського району, який здійснював погрузку зрубаних дерев на тракторний причіп. Інспекторами на нього було складено протокол про адмінправопорушення за ст.65 КУпАП.

Розмір шкоди, заподіяної лісу незаконним вирубуванням дерев, становить 50 тис. 614 грн.

У зв’язку з тим, що в даному порушенні вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ч.1 ст.246 Кримінального кодексу України, матеріали направлено до відділення поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області для вжиття заходів згідно вимог ст.214 КПК України.

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