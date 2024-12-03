На Тернопільщині священника ПЦУ відсторонили від служіння за зневагу до єпископа

29 листопада Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор своїм указом заборонив у священнослужінні протоієрея Тараса Магору

Про це повідомляє Тернопільська єпархія Православної церкви України.

“За грубе порушення канонічного порядку, непослух та зневагу до свого єпископа, участь у незаконних зібраннях та діях, спрямованих на розділення Православної Церкви України, клірик Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) протоієрей Тарас Федорович МАГОРА відповідно до 15, 31, 39 правил Святих Апостолів та правила 5 Святого Помісного Собору Антіохійського забороняється у священнослужінні в очікуванні його повного і щирого покаяння та повернення у лоно Православної Церкви України”, – йдеться в указі митрополита Нестора