На Тернопільщині жінки займають 83% керівних посад, започатковують бізнес, працюють верстатницями, операторками АЗС, водійками

За сприяння служби зайнятості Тернопільщини цьогоріч знайшли роботу 4382 жінки (61% від усіх працевлаштованих). Жінки погоджуються також і на роботу за професіями, що традиційно вважалися чоловічими: верстатник, оператор АЗС, водій тролейбуса, підсобник. Також, жінки у цьому році зайняли 83% вакансій керівників та службовців.

В «Армії відновлення», на суспільно корисних роботах, що організовуються на період військового стану, працювали 392 жінки, які були залучені до:

плетіння маскувальних сіток і кікімор,

виготовлення окопних свічок,

робіт у благодійних їдальнях, на пунктах видачі гуманітарної допомоги, в побутовому обслуговуванні ВПО,

робіт з підтримування у готовності захисних споруд цивільного захисту, пристосування приміщень під найпростіші укриття,

ремонту спецодягу тощо.

У 2024 році професійне навчання за сертифікатами за сприяння служби зайнятості Тернопільщини проходили 703 жінки з числа зареєстрованих безробітних. Деякі з них здобували класично «чоловічі» професії:

ливарник пластмас,

механік,

оператор БПЛА,

штукатур,

склодув,

технік-землевпорядник, р

обітник фермерського господарства,

оператор лінії,

знімач-укладальник у виробництві стінових та в’яжучих матеріалів,

на виробництві цегли – знімач-укладальник заготовок та виробів і формувальник вогнетривких виробів,

робітник на лісогосподарських роботах.

412 жінок отримали ваучери для оплати навчання, у тому числі й за напрямками: геодезія та землеустрій, комп’ютерні науки, ветеринарна медицина, агрономія та за професіями: верстатник деревообробних верстатів, бджоляр, машиніст (кочегар) котельної, оператор котельні.

Все більше розвивається жіноче підприємництво. З початку дії урядової програми «єРобота» 708 фізичних осіб, представників мікро та малого бізнесу, отримали гранти на започаткування чи розширення бізнесу, з них 344 жінки (49%).

Крім того, прийнято 40 позитивних рішень щодо грантової підтримки бізнес-ідей учасників бойових дій та членів їх родин, серед них 16 дружин ветеранів.

Вакансії, які подають роботодавці у службу зайнятості області, не мають вимог щодо статі претендентів (згідно з діючим законодавством в оголошеннях про роботу заборонено зазначати стать потенційного працівника, окрім випадків, коли виконувана робота вимагає обмежень за статтю). Зараз роботодавці Тернопільщини мають майже 2 тис. пропозицій праці, якими можуть скористатися як жінки, так і чоловіки, які мають відповідну кваліфікацію і здатність виконувати обов’язки відповідно до вимог вакансії.

На сьогодні продовжують пошук прийнятних місць праці 2,1 тис. безробітних. Серед них 79% – жінки.