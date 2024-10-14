На Тернопільщині жінки займають 83% керівних посад, започатковують бізнес, працюють верстатницями, операторками АЗС, водійками
За сприяння служби зайнятості Тернопільщини цьогоріч знайшли роботу 4382 жінки (61% від усіх працевлаштованих). Жінки погоджуються також і на роботу за професіями, що традиційно вважалися чоловічими: верстатник, оператор АЗС, водій тролейбуса, підсобник. Також, жінки у цьому році зайняли 83% вакансій керівників та службовців.
В «Армії відновлення», на суспільно корисних роботах, що організовуються на період військового стану, працювали 392 жінки, які були залучені до:
плетіння маскувальних сіток і кікімор,
виготовлення окопних свічок,
робіт у благодійних їдальнях, на пунктах видачі гуманітарної допомоги, в побутовому обслуговуванні ВПО,
робіт з підтримування у готовності захисних споруд цивільного захисту, пристосування приміщень під найпростіші укриття,
ремонту спецодягу тощо.
У 2024 році професійне навчання за сертифікатами за сприяння служби зайнятості Тернопільщини проходили 703 жінки з числа зареєстрованих безробітних. Деякі з них здобували класично «чоловічі» професії:
ливарник пластмас,
механік,
оператор БПЛА,
штукатур,
склодув,
технік-землевпорядник, р
обітник фермерського господарства,
оператор лінії,
знімач-укладальник у виробництві стінових та в’яжучих матеріалів,
на виробництві цегли – знімач-укладальник заготовок та виробів і формувальник вогнетривких виробів,
робітник на лісогосподарських роботах.
412 жінок отримали ваучери для оплати навчання, у тому числі й за напрямками: геодезія та землеустрій, комп’ютерні науки, ветеринарна медицина, агрономія та за професіями: верстатник деревообробних верстатів, бджоляр, машиніст (кочегар) котельної, оператор котельні.
Все більше розвивається жіноче підприємництво. З початку дії урядової програми «єРобота» 708 фізичних осіб, представників мікро та малого бізнесу, отримали гранти на започаткування чи розширення бізнесу, з них 344 жінки (49%).
Крім того, прийнято 40 позитивних рішень щодо грантової підтримки бізнес-ідей учасників бойових дій та членів їх родин, серед них 16 дружин ветеранів.
Вакансії, які подають роботодавці у службу зайнятості області, не мають вимог щодо статі претендентів (згідно з діючим законодавством в оголошеннях про роботу заборонено зазначати стать потенційного працівника, окрім випадків, коли виконувана робота вимагає обмежень за статтю). Зараз роботодавці Тернопільщини мають майже 2 тис. пропозицій праці, якими можуть скористатися як жінки, так і чоловіки, які мають відповідну кваліфікацію і здатність виконувати обов’язки відповідно до вимог вакансії.
На сьогодні продовжують пошук прийнятних місць праці 2,1 тис. безробітних. Серед них 79% – жінки.
За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.