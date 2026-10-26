На Тернопільщини сталось дві ДТП з неповнолітніми «гонщиками»

Протягом недільного дня сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, пов’язані з неповнолітніми, які керували двоколісними транспортними засобами.

Спершу, близько 15.30 годин, в с. Дзвиняч Заліщицької територіальної громади відбулось зіткнення легкового автомобіля «Renault Kango» та скутера. Внаслідок аварії був госпіталізований 14-річний скутерист. В Заліщицьку лікарню хлопчина потрапив у важкому стані.

Інша ДТП теж сталась в Заліщицькій громаді, але вже пізно ввечері, близько 23.00 годин. Аварія сталась в с. Городок, де неповнолітній водій мотоцикла «Spark» не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет.

17-річний гонщик зазнав важких травм та приєднався в Заліщицьку лікарню, до свого «колеги».