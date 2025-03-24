Підозра патрульному: на Тернопільщині поліцейський торгував «відкритками» за кордон
Поліцейський на Тернопільщині отримав підозру за вимагання $17,5 тис. за “допомогу” у виїзді за кордон.
Прокуратура Тернопільської області повідомила про підозру патрульному поліцейському, який вимагав гроші у військовозобов’язаного за документи для легального виїзду з України під час воєнного стану.
За даними слідства, до поліцейського, який раніше працював у ТЦК, звернувся чоловік із проханням допомогти отримати довідку про тимчасову непридатність до служби. Підозрюваний пообіцяв вирішити питання через свої зв’язки, спочатку оцінивши “послугу” в $16 тис., а згодом підвищив суму до $17,5 тис.
Крім того, поліцейський погрожував, що у разі відмови сприятиме мобілізації чоловіка.
Правоохоронці зафіксували передачу коштів і затримали поліцейського на гарячому. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою понад 200 тис. грн.
Розслідування проводять спільно Тернопільське управління ДБР та СБУ.
Прокуратура наголошує, що продовжує боротьбу зі схемами незаконного вивезення військовозобов’язаних за кордон.