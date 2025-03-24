Як розпізнати наркомана: які видимі ознаки та порушення психіки?

Розпізнати в людині наркомана буває дуже непросто. Це пов’язано з тим, що наркозалежні люди не хочуть афішувати свою залежність і ретельно її приховують. А з іншого боку, мало хто цікавиться і розбирається в тому, які ознаки і симптоми того, що людина вживає наркотики.

Розпізнати наркоманію важливо якомога раніше і бажано на ранніх стадіях, тому що в цьому разі шкода організму буде меншою, і залежність простіше піддається лікуванню. При цьому ознаки наркоманії можуть проявлятися по-різному в різних людей і не обов’язково вказувати на наркоманію. Завжди краще проконсультуватися з кваліфікованим лікарем-наркологом для точної діагностики.

У цій статті ми навчимо вас як розпізнати наркомана у своєму близькому оточенні.

Зміни у фізичному здоров’ї та зовнішньому вигляді

Зміна ваги: Різка втрата або набір ваги без очевидної причини. Очі: Затуманені або почервонілі очі, розширені або сильно звужені зіниці. Шкіра: Сліди від ін’єкцій на руках, синці, висип або рубці від розрізів. Гігієна: Недбале ставлення до особистої гігієни та зовнішнього вигляду. Здоров’я: Часті застуди, інфекції, проблеми зі шлунком або інші захворювання.

Зміни в поведінці

Соціальна ізоляція: Віддалення від друзів і сім’ї, уникнення соціальних заходів. Зміна кола спілкування: Нові друзі, яких ви не знаєте або які викликають підозри. Секретність: Скритність у діях і словах, закритість. Непередбачуваність: Надмірна емоційність, часті зміни настрою, агресивність.

Порушення в психіці

Проблеми з пам’яттю і концентрацією уваги: Труднощі у виконанні повсякденних завдань, забудькуватість. Параноя: Почуття переслідування або необґрунтована підозра до оточуючих. Депресія або тривога: Надмірна тривожність, депресивний стан, втрата інтересу до улюблених занять.

Проблеми з роботою та фінансами

Фінансові проблеми: Часті позики грошей, продаж особистих речей. Проблеми на роботі або навчанні: Пропуски, зниження продуктивності, часті конфлікти з колегами або викладачами.

Також дуже важливо знати не тільки загальні ознаки, які можуть бути симптомами наркомана, а й специфічні ознаки, за якими можна навіть визначити, який саме наркотик вживає людина

Ознаки вживання конкретних наркотиків

Опіоїди: Звужені зіниці, утруднення дихання, сонливість, сліди від ін’єкцій. Кокаїн та амфетаміни: Розширені зіниці, надмірна енергія, безсоння, втрата апетиту. Марихуана: Червоні очі, уповільнена реакція, підвищений апетит, недбала поведінка. Алкоголь: Запах алкоголю, нестійка хода, порушення координації рухів.

Як реагувати, якщо у близьких виявляються ознаки наркоманії?

Якщо ви підозрюєте, що хтось із ваших близьких або знайомих вживає наркотики, важливо «не рубати з плеча», зберігати спокій і підходити до цього питання зі співчуттям і розумінням. Ось кілька рекомендацій:

Поговоріть з ним: Спробуйте поговорити з людиною в спокійній обстановці, висловивши свою стурбованість і готовність допомогти. Консультація нарколога: Зверніться за допомогою до досвідчених лікарів-наркологів. При цьому краще віддати перевагу лікарям, які працюють у наркологічних клініках. Надайте підтримку: Запропонуйте свою підтримку і допомогу в пошуку хорошої наркологічної клініки для лікування. Встановіть межі спілкування: Встановіть чіткі межі і правила, щоб захистити себе і своїх близьких від негативних наслідків поведінки наркомана. Це допоможе вам не увійти до числа співзалежних людей.

Розпізнавання і допомога людині, яка страждає від наркоманії, вимагає терпіння, співчуття і професійного підходу. Пам’ятайте, що ключ до успішного одужання часто лежить у ранньому виявленні проблеми та своєчасній допомозі.

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