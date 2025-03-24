На Тернопільщині Daewoo Lanos врізався в мотоцикл

Автотроща в якій не розминулися автомобіль Daewoo Lanos та мотоцикл Spark трапилася 22 березня близько 10:00 в Чорткові. Про це повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля врізався у двоколісний транспортний засіб, коли його кермувальник здійснював маневр повороту.

До лікарні з тілесними ушкодженнями потрапив 63-річний мотоцикліст та його пасажирка 1966 року народження.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.