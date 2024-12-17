Понад 2,5 млрд грн податку на додану вартість надійшло до бюджету від платників Тернопільщини

Державний бюджет України упродовж 11 місяців цього року отримав від суб’єктів підприємництва Тернопільської області 2 млрд 534,1 млн грн податку на додану вартість. Цена 812,3 млн грн або на 47,2% більше, ніж у січні–листопадіминулого року. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПРС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Тільки у листопаді надходження податку на додану вартість від платників Тернопільщини склали 283,9 млн гривень.

ГУ ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім представникам підприємництва, які упродовж непростого для усієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та у повному обсязі сплачують податки та збори.