11:07 | 17.12.2024
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Понад 2,5 млрд грн податку на додану вартість надійшло до бюджету від платників Тернопільщини

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Державний бюджет України упродовж 11 місяців цього року отримав від субєктів підприємництва Тернопільської області 2 млрд 534,1 млн грн податку на додану вартість. Цена 812,3 млн грн або на 47,2% більше, ніж у січнілистопадіминулого року. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПРС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Тільки у листопаді надходження податку на додану вартість від платників Тернопільщини склали 283,9 млн гривень.

ГУ ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім представникам підприємництва, які упродовж непростого для усієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та у повному обсязі сплачують податки та збори.

 

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