На Тернопільщині через 22 посадових осіб область втратила 44,3 млн грн.

Впродовж I кварталу поточного року фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області виявили порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 44,3 млн грн та забезпечили відшкодування втрат на суму 12,9 млн грн та отримання економічного ефекту на суму 234 тис. гривень.

За допущені фінансові порушення 22 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності.

До правоохоронних органів передано 9 матеріалів ревізій. За результатами розгляду ревізійних матеріалів правоохоронні органи розпочали 11 досудових розслідувань та вручили 5 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.