У Тернопіль завезли проплачених “тітушок”

Незважаючи на протести тернополян корумповані чиновники та горе-забудовник продовжують будівельні роботи в парку Національного Відродження, – про це йдеться на сторінці Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану. Цього разу на будівельний майданчик, разом з бригадою робітників, приїхали молоді хлопці спортивної статури, які представились “різноробочими” цього будівництва. Простими словами – фірма забудовника за гроші озброїлась “тітушками”. Псевдо-спортсменів часто використовують для реалізації «сумнівних» бізнесових проектів. У великих містах, до прикладу Києва чи Одеси це вже стало нормою, проте в Тернополі, як і в інших містах України, використання “тітушок” – це питання нашої безпеки.

На жаль, на таку ганебну витівку забудовника керівництво Тернопільської міської ради ніяк не реагує. Дивним є той факт, що одночасно з появою тітушок поблизу парку Національного Відродження з’явилося дві машини Головного управління національної поліції у Тернопільській області, проте правоохоронці не виходили з машин, після розмови з ними вони так і не змогли пояснити причину своєї появи. Виглядало так, що представники поліції були проінформовані про появу “тітушок”, проте керувалися якимись внутрішніми вказівками свого керівництва, – йдеться в повідомленні. Ми звертаємося до депутатів Тернопільської міської ради, міського голови – Сергія Надала, поліції – офіційно відреагувати на появу проплачених горе-спортсменів, «тітушок» та вчинити всі необхідні дії для того, щоб кожен мешканець міста Тернопіль почував себе в безпеці і мав право на безперешкодне проведення мирних зібрань. Закликаємо всіх небайдужих тернополян доєднатися до мирної акції протесту, яка відбудеться 17 липня о 19.00 перед будівельним майданчиком в парку Національного Відродження, – запрошують активісти.