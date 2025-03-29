Поет, музикант, захисник: Україна втратила Любомира Сарабуна

З глибоким сумом повідомляємо, що на війні загинув тернопільський поет, музикант та військовослужбовець Любомир Сарабун. 2 квітня йому мало виповнитися 31 рік.

Любомир народився 2 квітня 1994 року в селі Жовнівка. Навчався в місцевій початковій школі, пізніше — у Потуторському ліцеї. У 2009 році вступив до Тернопільського ВПУ №10. Після закінчення училища працював за фахом у Тернополі.

У грудні 2022 року Любомир добровільно пішов на захист України. Служив у 67-й окремій механізованій бригаді Добровольчого українського корпусу, брав участь у боях за населені пункти Терни та Невське. Під час служби захворів, і 26 березня 2025 року його життя обірвалося.

Окрім військової служби, Любомир був відомим поетом і музикантом. Його творчість відображала глибоку любов до Батьківщини та переживання, пов’язані з війною. Він співпрацював із рок-гуртом “Новимний Кудень”, учасники якого згадують його як щирого патріота та талановитого митця.

Прощання з Любомиром відбудеться 30 березня. Тіло воїна зустрінуть у Тернополі, після чого кортеж рушить до рідного села Жовнівка, де о 12:15 розпочнеться чин похорону на родинному обійсті.

Вічна пам’ять Герою.