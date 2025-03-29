Знову страшна втрата – загинув Володимир Пакуляк з Тернопільщини

І знову страшна війна без жалю обірвала життя сина, чоловіка, батька, Героя… принісши з собою море сліз та болю у ще одну українську родину.

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП повідомляє, що відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, під час виконання бойового завдання в районі н.п. Новоселівка Перша Донецької області 07 серпня 2024 року загинув сержант ПАКУЛЯК ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ,1981 року народження, житель м. Борщів, який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

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