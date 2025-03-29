Тернопільщина у вогні: як підпали сухої трави знищують природу та загрожують людям

Екосистеми в небезпеці: весняні пожежі загрожують природі та людям

Весна – це не лише час пробудження природи, а й період, коли через людську недбалість можуть виникати масштабні пожежі. Найбільшу загрозу створює випалювання сухої рослинності, яке не лише шкодить довкіллю, а й порушує закон.

Моніторинг та боротьба з паліями

Фахівці Тернопільського районного управління ДСНС України разом із рятувальниками, поліцейськими та представниками місцевої влади активно проводять рейди для запобігання підпалам. Вони використовують сучасні технології, зокрема безпілотники (БПЛА), щоб оперативно виявляти порушників.

Штрафи та відповідальність

Незважаючи на постійні застереження, проблема залишається актуальною. Закон передбачає покарання за такі дії:

✅ Громадяни – штраф від 306 до 1020 грн

✅ Посадові особи – штраф від 1530 до 3060 грн

Шкода, яку завдають підпали

🔥 Знищення флори та фауни. Вогонь нищить трав’яний покрив, рослини, які ще не встигли відновитися після зими, а також комах, дрібних тварин, птахів і їхні гнізда.

🔥 Забруднення повітря. Під час горіння виділяються небезпечні речовини: діоксини, чадний газ, бензопірени та важкі метали. Вони можуть викликати захворювання дихальної системи, алергії, отруєння та навіть онкологічні хвороби.

🔥 Погіршення родючості ґрунту. Полум’я знищує гумусний шар ґрунту, вбиває корисні мікроорганізми та виснажує землю, що знижує врожайність.

🔥 Ризик масштабних пожеж. Вітер може швидко поширити вогонь на ліси, поля, житлові будинки та господарства, створюючи небезпеку для людей.

🔥 Фінансові втрати. Пожежі призводять до збитків не лише для екосистем, а й для власників сільськогосподарських угідь, підприємств і домогосподарств.

Що робити, якщо ви стали свідком підпалу?

Якщо ви помітили займання, не залишайтеся байдужими!

📞 Негайно телефонуйте за номером 101.

Весна – це час нового життя, а не руйнувань! Бережіть природу, адже вона не має вихідних!