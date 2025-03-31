Хвилина мовчання на честь Марата САБІРОВА

Марат САБІРОВ був справжнім офіцером не за званням, а за покликанням. 26-річний випускник Харківської академії Національної гвардії України міг залишитись служити в Тернополі, але обрав передову, бо не міг “сидіти, поки мою землю топче російський чобіт”.

Кожну вільну хвилину Марат присвячував навчанню та вдосконаленню бойових навичок – їздив на полігон, дивився відео, робив нотатки.

Побратими згадують його щирість, доброту та готовність завжди прийти на допомогу. “Він герой у всіх своїх вчинках, в житті, герой настільки глибоко, наскільки це можливо виразити”.

6 лютого 2024 року під час ворожого артилерійського обстрілу в селі Терни на Донеччині Марат загинув, захищаючи Україну.

За свій подвиг він посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились батьки та сестра.