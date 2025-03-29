Пожежа житлового будинку в Смиківцях: врятовано жінку

28 березня о 22:36 у селі Смиківці Байковецької ТГ Тернопільського району сталася пожежа в житловій будівлі.

Внаслідок займання знищено покрівлю та речі домашнього вжитку на площі 10 м². Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Пожежу ліквідував черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння вдалося врятувати власницю будинку та саму будівлю.