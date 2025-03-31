На Тернопільщині зник 14-річний підліток
Увага❗️ Розшук❗️
🔴Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Фостика Родіона Віталійовича 2011 року народження.
🟡30 березня близько 15 години неповнолітній вийшов з дому на прогулянку і не повернувся.
🔴Прикмети: зріст близько 150 см, худорлявої статури, русяве волосся, на носі шрам.
🟡Хлопець був одягнений у зелену куртку та блакитні джинси.
🔴Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного або маєте будь-яку інформацію про його місцеперебування, телефонуйте за номером: (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102!