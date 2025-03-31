Нові правила бронювання: з 1 квітня військовозобов’язані втрачають захист без оновлення статусу

З 1 квітня 2025 року набувають чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних. Бронь, оформлена за старими правилами, втратить чинність, а процес бронювання проходитиме виключно через додаток “Дія”. Також повертається стандартний термін бронювання у 72 години.

Хто має право на бронь від мобілізації

Бронювання працівників можуть здійснювати підприємства, що мають статус критично важливих. Для цього необхідно, щоб:

підприємство підтвердило свій статус до 28 лютого 2025 року;

працівник мав оновлені військово-облікові дані;

працівник не перебував у розшуку;

працівник не мав іншої відстрочки від мобілізації.

Обмеження щодо бронювання

Державні органи можуть забронювати не більше 30% своїх працівників.

Приватні підприємства можуть забронювати до 50% працівників.

Працівники енергетичного сектору можуть отримати бронь, але лише за умови, що підприємство має статус критично важливого.

Не підлягають бронюванню особи, які мають військово-облікові спеціальності, що є дефіцитними на фронті.

Як відбуватиметься перебронювання

Раніше підприємства могли здійснювати бронювання оперативно, без очікування. Однак із 1 квітня повертається стандартний термін у 72 години. Протягом цього часу військовозобов’язані, яких перебронюють, тимчасово залишаються без відстрочки.

Термін дії броні

Тривалість бронювання залежить від типу підприємства:

До 1 року – для працівників критично важливих підприємств, організацій та установ, а також операторів протимінної діяльності.

На період дії договору/контракту – для підприємств, що забезпечують ЗСУ, а також установ ООН, міжнародних судів та організацій, членом яких є Україна.

На період мобілізації – для працівників органів державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів.

З огляду на ці зміни, роботодавцям варто заздалегідь подбати про оновлення даних своїх працівників і перевірити, чи має їхнє підприємство статус критично важливого.