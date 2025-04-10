Товарообіг на Тернопільщині сягнув 411 мільйонів доларів США

У першому кварталі 2025 року загальний товарообіг на Тернопільщині склав 411 мільйонів доларів США.

Імпорт продовжує впевнено зростати. Зокрема, за три місяці цього року обсяг ввезених в область товарів сягнув 222 мільйони доларів, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Експорт теж тримає позитивну динаміку – 189 мільйонів доларів, що на 3% перевищує торішній показник.

За цей період підприємства області активно співпрацювали із 72 країнами світу. Лідером серед партнерів з імпорту, як і раніше, залишається Китай – з часткою 26% від загального обсягу імпорту. Слідом ідуть Польща (19%), Німеччина (11%), Італія (5%) та Угорщина (4%).

У структурі експорту першість тримає Польща – понад третина (36%) усіх товарів спрямовано до цієї країни. Серед важливих партнерів за цим напрямком також Нідерланди (8%), США (6%), Болгарія (5%) та Італія (4%).

Основними імпортними товарами були: трактори, інсектициди, фунгіциди, гербіциди, легкові автомобілі та полімери етилену.

Натомість до інших країн з області найчастіше експортували соняшникову олію, електричні світильники, цукор, декоративні алюмінієві оболонки для пляшок та сою.

Тернопільська митниця фіксує позитивні тенденції у зовнішній торгівлі, що свідчить про стабільну економічну активність регіону та високий рівень ділової довіри.