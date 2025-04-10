15:03 | 10.04.2025
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопільська митниця відкриває двері для молодих, амбітних та відповідальних особистостей!

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робота

Якщо Ви прагнете розвиватися у сфері митної справи та стати частиною важливих змін,  то зараз настав саме Ваш час!

Запрошуємо подати заявку на відкриті вакансії в:

  • секторі з питань запобігання та виявлення корупції;
  • відділі аналізу та контролю митної вартості, митних платежів та контролю застосування пільг управління контролю та адміністрування митних платежів;
  • управлінні проведення митного аудиту;
  • відділі взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення;
  • секторі контролю за переміщенням товарів;
  • секторі внутрішнього контролю;
  • відділах митного оформлення митного поста «Тернопіль»; 
  • та за посадою спеціаліста з питань охорони праці.

 

Що ми пропонуємо:

  • навчання та розвиток професійних навичок;
  • стабільну та конкурентну заробітну плату;
  • кар’єрне зростання в престижній державній установі.

 

Що ми очікуємо від вас:

  • вища освіта не нижче бакалавра (молодшого бакалавра);
  • вільне володіння державною мовою;
  • вміння працювати з комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням;
  • відповідальність, комунікабельність, аналітичне мислення, здатність до навчання та роботи в команді;
  • володіння митними компетенціями.

Особи, які претендують на зайняття посад державної служби в митних органах, повинні також відповідати спеціальним вимогам до їхньої професійної компетентності, що визначаються з урахуванням митних компетенцій.

 

Умови добору та призначення на посаду:

шляхом укладення контракту про проходження служби в митних органах, на умовах строкового трудового договору до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12-місячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану.

 

Як подати заявку:

  1. підготуйте резюме, зазначивши досвід роботи, навики та освіту;
  2. надішліть його на електронну адресу: tr.personal@customs.gov.ua;

3. дочекайтеся зворотного зв’язку від відділу по роботі з персоналом.

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