Тернопільська митниця відкриває двері для молодих, амбітних та відповідальних особистостей!
Якщо Ви прагнете розвиватися у сфері митної справи та стати частиною важливих змін, то зараз настав саме Ваш час!
Запрошуємо подати заявку на відкриті вакансії в:
- секторі з питань запобігання та виявлення корупції;
- відділі аналізу та контролю митної вартості, митних платежів та контролю застосування пільг управління контролю та адміністрування митних платежів;
- управлінні проведення митного аудиту;
- відділі взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення;
- секторі контролю за переміщенням товарів;
- секторі внутрішнього контролю;
- відділах митного оформлення митного поста «Тернопіль»;
- та за посадою спеціаліста з питань охорони праці.
Що ми пропонуємо:
- навчання та розвиток професійних навичок;
- стабільну та конкурентну заробітну плату;
- кар’єрне зростання в престижній державній установі.
Що ми очікуємо від вас:
- вища освіта не нижче бакалавра (молодшого бакалавра);
- вільне володіння державною мовою;
- вміння працювати з комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням;
- відповідальність, комунікабельність, аналітичне мислення, здатність до навчання та роботи в команді;
- володіння митними компетенціями.
Особи, які претендують на зайняття посад державної служби в митних органах, повинні також відповідати спеціальним вимогам до їхньої професійної компетентності, що визначаються з урахуванням митних компетенцій.
Умови добору та призначення на посаду:
шляхом укладення контракту про проходження служби в митних органах, на умовах строкового трудового договору до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12-місячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Як подати заявку:
- підготуйте резюме, зазначивши досвід роботи, навики та освіту;
- надішліть його на електронну адресу: tr.personal@customs.gov.ua;
3. дочекайтеся зворотного зв’язку від відділу по роботі з персоналом.