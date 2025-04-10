Тернопільська митниця відкриває двері для молодих, амбітних та відповідальних особистостей!

Якщо Ви прагнете розвиватися у сфері митної справи та стати частиною важливих змін, то зараз настав саме Ваш час!

Запрошуємо подати заявку на відкриті вакансії в:

секторі з питань запобігання та виявлення корупції;

відділі аналізу та контролю митної вартості, митних платежів та контролю застосування пільг управління контролю та адміністрування митних платежів;

управлінні проведення митного аудиту;

відділі взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення;

секторі контролю за переміщенням товарів;

секторі внутрішнього контролю;

відділах митного оформлення митного поста «Тернопіль»;

та за посадою спеціаліста з питань охорони праці.

Що ми пропонуємо:

навчання та розвиток професійних навичок;

стабільну та конкурентну заробітну плату;

кар’єрне зростання в престижній державній установі.

Що ми очікуємо від вас:

вища освіта не нижче бакалавра (молодшого бакалавра);

вільне володіння державною мовою;

вміння працювати з комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням;

відповідальність, комунікабельність, аналітичне мислення, здатність до навчання та роботи в команді;

володіння митними компетенціями.

Особи, які претендують на зайняття посад державної служби в митних органах, повинні також відповідати спеціальним вимогам до їхньої професійної компетентності, що визначаються з урахуванням митних компетенцій.

Умови добору та призначення на посаду:

шляхом укладення контракту про проходження служби в митних органах, на умовах строкового трудового договору до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12-місячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Як подати заявку:

підготуйте резюме, зазначивши досвід роботи, навики та освіту; надішліть його на електронну адресу: tr.personal@customs.gov.ua ;

3. дочекайтеся зворотного зв’язку від відділу по роботі з персоналом.