У Чортківській громаді сучасну техніку для прибирання міста

Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» отримало чергового незамінного помічника у вигляді сміттєвоза Volvo. Це вже п’ята одиниця сміттєзбиральної техніки в обоймі комунальних служб Чортківської громади.

Спеціалізований автомобіль 2010 року випуску, придбали його за кошти платників податків Чортківської громади на умовах фінансового лізингу. Вартість сміттєвоза – 1 млн 400 тис. грн.

Сміттєвоз має автоматичне вивантаження, а також функцію пресування сміття, що дозволяє зменшити об’єм відходів на 2/3. Двигун – дизельний, економний. Автомобіль за один раз завантажує до 8 м куб. сміття.

Зауважимо, що у найближчих планах – придбання ще одного сміттєвоза, який зможе збирати до 12 м куб. сміття. Такі придбання покликані покращити якість та швидкість збирання сміття у Чортківській громаді, а також доповнять автопарк комунальних підприємств громади оновленою спецтехнікою.

Нагадаємо, лише протягом останніх п’яти років за кошти платників податків Чортківська міська рада закупила більше 20 одиниць техніки для комунальних підприємств громади на загальну вартість понад 12 млн грн.