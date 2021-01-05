Михайло Головко обговорив напрямки співпраці з Почесним консулом Литовської Республіки у Тернопільській області Ярославом Візняком

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зустрівся із Почесним консулом Литовської Республіки у Тернополі та Тернопільській області Ярославом Візняком.

У рамках робочої зустрічі очільник області та консул обговорили співпрацю Тернопільщини й Литви.

Михайло Головко відзначив, що актуальних напрямків співпраці є чимало – передача литовського досвіду щодо вимог до сертифікації продукції харчової промисловості, запозичення литовського досвіду у сфері органічного виробництва, логістичних послуг та консалтингу, впровадження альтернативних джерел енергії. Спільних питань, над якими можна і необхідно працювати, є достатньо також і в гуманітарній сфері – освіті, медицині, культурі. Значні можливості співпраці є і в галузі туризму.

– Сьогодні Литва та Україна є стратегічними партнерами в політичних, енергетичних та безпекових питаннях. Активне становлення співробітництва зумовлене не лише багатовіковою традицією українсько-литовських взаємин, тісними культурними зв’язками, а, насамперед, спільністю політико-стратегічних інтересів у всіх сферах суспільного життя між двома державами. Вигідне розташування області, її економічний та інтелектуальний потенціал, позитивні приклади реалізації потужних проектів із залученням іноземного капіталу можуть дати поштовх активному розвитку двосторонніх відносин у сільському господарстві, переробці сільськогосподарської продукції, впровадженню альтернативних джерел енергії та інших напрямках діяльності, – зазначив Михайло Головко.

Почесний консул Литовської Республіки у Тернополі та Тернопільській області Ярослав Візняк зауважив, що напрямків для співпраці справді є чимало, а в період пандемії вони дещо змінилися.

– Напрямків співпраці є багато – енергетика, логістика, освіта, культура, реабілітація воїнів АТО. Надалі їх потрібно розвивати шляхом взаємодії з обласною радою, депутатським корпусом, представниками об’єднаних територіальних громад. Я кажу головам ОТГ: «Підготуйте цікаві проєкти. Покажіть, чим відрізняється ваш регіон від інших, аби можна було запросити інвестора й розвивати край», – пояснив Ярослав Візняк.

Голова обласної ради під час зустрічі також наголосив на тому, що Тернопільщина – край, сприятливий для ведення сільського господарства.

– Тернопільська область належить до числа сприятливих регіонів України для розвитку сільського господарства, наявні значні виробничі потужності харчової та переробної промисловості. Знаємо, що Литва має передовий досвід та широкий спектр рішень щодо надання державної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції та розвитку підприємницьких ініціатив у сільській місцевості, підтримки сімейних фермерських господарств який може бути досить цікавим для аграрного сектору нашої області, – підкреслив Михайло Головко.

Голова обласної ради підсумував, що сьогоднішні напрацювання стануть підґрунтям для подальшої співпраці між представниками литовських компаній з підприємствами Тернопільської області.