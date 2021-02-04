Ультразвуковая чистка лица — эффективная косметологическая процедура

Звуковые волны, излучаемые аппаратом для ультразвуковой чистки лица, хорошо распространяются в мягких тканях и имеют следующие эффекты направленного действия:

разглаживающий;

стимулирующий;

тепловой;

бактерицидный;

звуковое давление;

кавитация.

Что такое ультразвуковая кавитация

Кавитация — одна из наиболее часто выполняемых процедур в салонах красоты. Благодаря своей высокой эффективности и одновременно щадящему и безболезненному действию, она является альтернативой другим, не всегда приятным методам очищения кожи, например ручным. Кавитация рекомендуется практически для всех типов кожи, поскольку она не вызывает побочных эффектов, раздражения, а ее регулярное использование дает быстрые и видимые результаты.

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Лечение при помощи кавитации — это очищение кожи с помощью ультразвука очень высокой частоты, не слышимого для человека. На поверхности кожи постоянно образуются и лопаются невидимые глазу пузырьки газа, очищающие кожу от кожного жира и мозолистого эпидермиса. Это явление связано с изменениями давления жидкости. Кроме того, ультразвуковые волны достигают глубоких слоев кожи и, таким образом, стимулируют ее к регенерации. Клетки начинают вырабатывать эластин и коллаген. Это вид микромассажа, который улучшает отток лимфы и крови и обладает оксигенированным эффектом. После процедуры кожа подготовлена к другим косметическим процедурам, в т. ч. отлично впитывает косметику.

Кавитация оказывает следующее действие:

удаляет загрязнения и освежает кожу;

улучшает кровообращение в коже;

смягчает и укрепляет кожу;

помогает бороться с шрамами от прыщей, обесцвечиванием, кровеносными сосудами и даже морщинами;

обладает бактерицидным действием (это важно для людей, которые борются с экземой).

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Процедура

Процедура обычно длится от 30 до 60 минут, и вам не нужно к ней готовиться, необходимо только удалить макияж. Во время процедуры кожа увлажняется водой или специальным препаратом, а затем обрабатывается ультразвуковыми волнами. Благодаря ультразвуковому эффекту, образуются пузырьки, в которых существует переменное давление, что со временем приводит к их лопанию, в результате чего распадаются мертвые клетки кожи.

Следует отметить, что процедура ультразвуковой кавитации не требует какой-либо анестезии и поэтому абсолютно безболезненна. Единственные ощущения — это легкое щекотание, возникающее в результате образования пузырьков. Косметолог, выполняющий процедуру, постепенно обрабатывает различные участки кожи, так что в конце он может сосредоточиться на наиболее проблемных местах, где требуется гораздо больше времени. Самые проблемные места — это, например, подбородок или нос.

После завершения ультразвуковой кавитационной обработки на кожу наносится увлажняющая маска или проводятся дополнительные процедуры для улучшения ее состояния. После процедуры можно также сделать легкий массаж, чтобы стимулировать кровообращение и способствовать регенерации кожи.