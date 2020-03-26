Як на Тернопільщині дезінфікують автомобіль швидкої допомоги після перевезення хворого з підозрою на коронавірус (відео)

Заходи дезінфекції в Монастириському районі.

26 березня співробітники Монастириського районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області здійснили санітарну обробку ряду об’єктів інфраструктури районного центру

Для дезінфекції використовувалась спеціальна суміш, яка не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Зазначений реагент є цілком безпечним для людей і тварин.

Під час виконання завдань за призначенням бійці ДСНС дотримувались усіх санітарних норм та вимог особистої безпеки, працювали у спеціальних захисних костюмах, рукавицях та масках, для захисту очей та органів дихання.