“Вціліли лише церковні дзвони, вінчальна корона і кадило”: деталі пожежі 100-річного храму на Тернопільщині

У селі Катеринівка на Тернопільщині вщент згоріла дерев’яна церква ПЦУ. За словами настоятеля храму Андрія Ткача, в травні парафіяни мали б відсвяткувати 100-річчя церкви.

За словами отця Андрія, храм ПЦУ згорів вранці 11 березня. На місці працювали пожежники.

“Церкві якраз в травні виповнилося би 100 років від її заснування, її побудови. Храм був окрасою нашої громади, бо кожен раз ми долучалися, аби привести його в належний вигляд ззовні і всередині. У храмі була старовинна плащаниця, яку ми віднайшли на дзвіниці, вона була замотана. Ця плащаниця була 1890 року. Також була передана монахами з Афону ікона Пресвятої Богородиці для нашого храму, вона була дуже цінна”.

На згарищі рятувальники разом зі священником і старостою села шукали те, що вціліло під час пожежі.

“Вціліло лише кадило, одна вінчальна корона і частина дзвона. Дзвін стародавній. Так, він трішки тріснутий, але він ще вцілів”, — розповів настоятель храму отець Андрій.

У згарищі знайшли ще один дзвін, однак найбільшого дзвона з храму немає, зазначив отець Андрій Ткач.

“Дзвін був подарований Біликом Любомиром Степановичем, важить 100-кілограмів. Його нам подарували у честь переходу парафії до Православної церкви України. Бачимо, що залишився тільки маятник, а дзвона немає, дзвін згорів. Настільки була висока температура під час пожежі”. Вціліло й старе панікадило , яке висіло в дзвіниці храму, розповів священник. Ікони та книги вигоріли, відновити їх вже неможливо. “Ще знайшли ікону, яка повністю не згоріла. Це ікона Андрія Первозванного, вона вся зліпилася. Ікони 12 свят, також які обгоріли, їх теж неможливо розчепити. І ще книга-акафісник, які залишилися, тільки обгорілі сторінки навкруг”, — зазначив отець Андрій Ткач. Згоріли вінчальні корони. “Вона старі Не знаю їхньої історії, але думаю, що відколи цей старий храм, то відтоді ці корони збереглися”, — зазначив отець Андрій. За словами священника, обгоріло і Святе Євангеліє: “Ще можливо якийсь шматочок, якесь слово ще залишилося з Святого Письма”. Староста села Ігор Буяновський розповів, що у поліції є декілька версій виникнення пожежі: “Ознак підпалу немає, скоріш за все, може це замикання чи що”. Не на камеру рятувальники, які працювали на місці, розповіли, що причиною займання також могли стати вогнища, які місцеві жителі розпалювали неподалік. До храму ПЦУ в Катеринівці ходить приблизно 100 людей, сказав настоятель Андрій Ткач. Одна з парафіянок — Тетяна Бурцан. Жінка живе біля церкви. “Десь без п’яти 9 побачили дим, клубом посередині церкви почав летіти. Думали, може хтось сміття запалив. Коли вибігли на дорогу, бачимо ні — то горить церква. Та й подзвонили на пожежну, вони їхали десь до 40 хвилин. Там не можна було підійти, ми стояли трохи далі, то на подвір’я брили вугля летіли. В сусіда підсобка в хліві зайнялася. Церква дуже висока була і вітер дув до нас. Надворі висіла білизна, то білизна погоріла”, – розповіла Тетяна Бурцан. Жінка також зазначила, що в селі будуть збирати гроші на новий храм: “Обов’язково. Великдень йде, до Великодня не справимося, але мусимо поквапитися”. Поблизу храму також живе Надія. Жінка сказала, що біля церкви майстри робили огорожу. “Мішалка була в нас, тачка була. О 8годині прийшов Петро і забрав тачку, все забрав до церкви. І пішли. Може година пройшла і я бачу дим. Все в мене чорне на подвір’ї”, —розповіла жінка. Речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін зазначив, що пожежу повністю загасили об 11 годині: “На місце події одразу направили три автомобілі й близько 20 рятувальників. Прибувши на місце, встановили, що, на жаль, вся церква вже була охоплена вогнем, вона вся була дерев’яна. Площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Рятувальники зосередили зусилля, щоб не допустити перекидання вогню на сусідні будівлі, і тримати вогонь під контролем”. Правоохоронці з’ясовують причини пожежі, про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Тернопільської області. Суспільне