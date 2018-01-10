«Веселі канікули з Богом» у Збаражі: як це було

Із 2 до 4 січня у храмі УГКЦ Христового Воскресіння в Збаражі відбулися «Веселі канікули з Богом». Таке дійство на парафії провели вперше, в ньому взяли участь близько 40 дітей.

У складі команди аніматорів: Софія та Соломія Невідомі, Мар’яна Левкович, Іра Польова та брат Володимир Стецько. Також активно допомагали брати-семінаристи Дмитро Бобесюк та Микола Дмитроца.

Кожен день розпочинався зі Святої Літургії, яку очолював настоятель храму о. Олексій Боднарчук. Діти мали можливість приступити до Святої Сповіді та Причастя. Після Літургії активно проводили час, граючись. Розгадували цікаві вікторини з біблійних сюжетів, здобували знання про народження Ісуса та про чесноти під час катехизацій, які проводили брати-семінаристи.

Діти із захопленням дивилися мультфільми і жваво відповідали на питання після перегляду, щодня вчили та співали колядки, в яких прославляли новонародженого Ісуса.

В останній день табору дітки показали вертеп, намагаючись донести світло та тепло Христового Різдва. Аніматори підготували сценку про гріхи і чесноти для дітей.

Джерело: прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.