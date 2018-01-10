Декана з Тернопільщини нагородили золотим хрестом

Вчора Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк) відвідав парафію с. Воробіївка Озернянського деканату, що в Підволочиському районі. Архиєрей очолив Божественну Літургію з нагоди празника святого первомученика і архидиякона Стефана та привітав вірних з різдвяними святами.

Митрополит відзначив настоятеля місцевого храму та декана Озернянського о. Івана Шкумбатюка золотим хрестом та подякував йому за старанну працю на благо Церкви Христової. Відтак відбулося освячення дзвонів, які завдяки милостині жертводавців були придбані на благо храму. Про це повідомляє прес-служба архиєпархії.