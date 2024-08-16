Землевласники сплатили до бюджету Тернопільщини майже 362 млн гривень

Протягом січня-липня цього року платники податків області забезпечили надходження земельного податку та оренди землі в сумі 361 млн 967,1 тис. гривень. Це перевищило надходження семи місяців 2023 року на 43,2 млнгрн або ж на 13,5 відсотків.

Більша частина цього платежу – внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 281,5 млн грн плати за землю, що на 44,8 млн грн більше, ніж за сім місяцівминулого року.

Фізособи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши майже 80,4 млн грн плати за землю.

Нагадаємо, надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад.