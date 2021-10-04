Детективи на хабарі затримали високопосадовця тернопільської поліції

2 жовтня,близько 12 години Центральним апаратом Державного бюро розслідувань України (ДБР) на “гарячому” затримано заступника начальника Тернопільського управління стратегічних розслідувань підполковника поліції Віталія Леонтійовича Кравчука під час отримання неправомірної вигоди в сумі близько чотирьох тисяч доларів США за невжиття заходів щодо викриття можливої протиправної діяльності працівниками ДП Тернопільського управління лісового господарства.

Заходи проводить центральний апарат ДБР.