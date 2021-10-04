09:31 | 4.10.2021
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Тернопільщина 

Детективи на хабарі затримали високопосадовця тернопільської поліції

tata 0 Views Прокоментуй!
2 жовтня,близько 12 години Центральним апаратом Державного бюро розслідувань України (ДБР) на “гарячому” затримано заступника начальника Тернопільського управління стратегічних розслідувань підполковника поліції Віталія Леонтійовича Кравчука під час отримання неправомірної вигоди в сумі близько чотирьох тисяч доларів США за невжиття заходів щодо викриття можливої протиправної діяльності працівниками ДП Тернопільського управління лісового господарства. 
 
Заходи проводить центральний апарат ДБР.
 

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