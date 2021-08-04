На Тернопільщині зростає захворюваність на коронавірус

У Тернопільській області зростає кількість зареєстрованих випадків COVID-19.

Якщо останнім часом добова статистика показувала нуль нових хворих, то зараз їх кількість стрімко збільшується.

Так, за даними Департаменту охорони здоров’я, 1 серпня в області зафіксували 30 випадків COVID-19, 2-го числа 6, 3-го – аж 19.

“Ми все-таки помічаємо ріст захворюваності.

Чим пояснити важко сказати, напевно, збільшенням міграції населення і через те, що люди не дотримуються карантинних вимог в закритих приміщеннях”, – розповідає директорка департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За її словами, подолати недугу може лише вакцинація. Саме тому, на Тернопільщині розгортають нові пункти.

“Зараз період, коли потрібно проводити масову вакцинацію. Донести вакцину до кожного із жителів. Тому, ми збільшуємо кількість пунктів вакцинації, в тих селах, де є населення до 1000 жителів і де старшому поколінню важко дістатися до обласного центру, щоб отримати щеплення”, – додала Ярмоленко.

Зазначимо, що наразі в області працює 14 Центрів та 56 пунктів вакцинації населення. Дізнатися їх адреси та графік роботи можна за посиланням.