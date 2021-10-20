09:00 | 20.10.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі горів приватний будинок

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У Тернополі горів приватний будинок на вулиці Шухевича поблизу Старого парку. Пожежників викликали сусіди о 18.11, через 20 хвилин вогонь загасили. Про це повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик, пише Суспільне. 

За його словами, загиблих і травмованих немає. За словами нашої кореспондентки Суспільного, яка була на місці події, лікарі швидкої надали першу допомогу мешканці будинку. Жінка надихалася диму. Давати коментарі вона відмовилася.

У Тернополі горів приватний будинок

Причини пожежі та збитки мають встановити згодом, розповів Андрій Брик.

 

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