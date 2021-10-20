У Тернополі горів приватний будинок на вулиці Шухевича поблизу Старого парку. Пожежників викликали сусіди о 18.11, через 20 хвилин вогонь загасили. Про це повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик, пише Суспільне.

За його словами, загиблих і травмованих немає. За словами нашої кореспондентки Суспільного, яка була на місці події, лікарі швидкої надали першу допомогу мешканці будинку. Жінка надихалася диму. Давати коментарі вона відмовилася.

Причини пожежі та збитки мають встановити згодом, розповів Андрій Брик.