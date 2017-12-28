Нові перспективи співпраці тернопільського університету з країнами Африки

Тернопільський національний економічний університет постійно розширює перспективи міжнародної співпраці. Новим партнером ТНЕУ став засновник та президент навчальних закладів CFPEM International та ESIM франкомовної африканської країни Буркіна-Фасо пан Joachim Ima, – повідомляє прес-служба навчального закладу.

20 січня відбулася робоча зустріч ректора ТНЕУ, професора Андрія Крисоватого з паном Joachim Ima. Ректор відзначив, що співпраця нашого університету з африканськими країнами має надзвичайно великий потенціал з огляду на значний досвід підготовки іноземних студентів, пропозиції конкурентних англомовних та франкомовних навчальних програм, створенню сприятливих культурно-побутових умов для громадян зарубіжних країн.

Пан Joachim Ima наголосив, що зацікавлений у співпраці з ТНЕУ, особливо з огляду на відкриття франкомовної програми з міжнародної економіки, яка є цікавою не лише для випускників шкіл і коледжів з Буркіна-Фасо, але й для абітурієнтів з Малі, Того, Нігеру, Екваторіальної Гвінеї, Габону, Беніну, які традиційно спілкуються французькою мовою.

У зустрічі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи, професор Григорій Монастирський, голова робочої групи з навчально-організаційного забезпечення та визначення стратегії розвитку франкомовної освітньої програми «Міжнародна економіка» зі спеціальності «Економіка», професор Ірина Іващук, представники компанії «Адванта» Олег Гумен та Юрій Гумен, завдяки співпраці з якою ТНЕУ одержує нові можливості посилення взаємодії з країнами Африки у навчальній сфері.