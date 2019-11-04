У Тернополі затримали чоловіка, який планував “теракт”

По три-чотири дзвінка фактично щодня, впродовж кількох місяців на лінію “102” надходило від невідомого скаржника. Додзвонювач постійно кричав та хамив диспетчерам. Чоловік щоразу придумував нові теми для розмов, які не завжди стосувалися роботи правоохоронного відомства.

Якщо раніше за такі дзвінки та розмови тернополянин притягувався до адміністративної відповідальності, то останній випадок виявився більш серйозним.

За словами Івана Дорощука, слідчого Тернопільського відділу поліції, у неділю, 3 листопада, на лінію “102” з мобільного зателефонував чоловік і повідомив, що він разом зі своєю компанією планують теракт на місцевий відділ поліції та управління патрульної поліції. Невідомий заявив, що закидає гранатами ці дві установи.

Проведеними слідчо-оперативними заходами правоохоронці встановили особу “телефонного терориста”. Ним виявився житель обласного центру, 1959 року народження. Під час проведення санкціонованого обшуку у чоловіка вилучили кілька мобільних телефонів.

Його затримали відповідно до статті 208 КПК. Тепер тернополянин відповідатиме за свої “жарти” згідно статті 259 частина 1 ККУ – Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років, повідомляє відділ комунікації поліції

Тернопільської області.