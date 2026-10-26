У Великих Загайцях на Тернопільщині відкрили Алею Надії та Алею Пам’яті

У селі Великі Загайці Великодедеркальської громади на Тернопільщині відкрили Алею Надії, присвячену полоненим і зниклим безвісти захисникам України, та Алею Пам’яті — на честь загиблих воїнів-односельчан.

Як повідомили у Великодедеркальській громаді, під час заходу присутні спільно помолилися за повернення військових, на яких чекають рідні, та за душі полеглих захисників.

До учасників звернувся голова громади Юрій Панасюк. Він наголосив на важливості збереження пам’яті про воїнів, які віддали життя за Україну, та віри в повернення тих, хто досі перебуває в полоні або вважається зниклим безвісти.

Алея Надії символізує очікування на повернення захисників додому, а Алея Пам’яті — вдячність полеглим за їхній подвиг і захист України.