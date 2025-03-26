Вибухи біля ТЦК: як правоохоронці зупинили теракт у Тернополі

Правоохоронці Тернополя запобігли терористичному акту, який планувала пара з Полтавщини. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури двом мешканцям Полтавської області повідомлено про підозру у підготовці теракту, а також незаконному поводженні з вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 14, ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

Як планували теракт

За даними слідства, 42-річний чоловік і 30-річна жінка діяли під дистанційним керівництвом «куратора». Вони прибули до Тернополя для закладання вибухових пристроїв неподалік Територіального центру комплектування (ТЦК). За виконання завдання зловмисникам була обіцяна грошова винагорода.

Підозрювані отримали саморобні вибухові пристрої, залишені для них у камері схову магазину. Вони тимчасово зберігали вибухівку в орендованій квартирі, а згодом мали встановити її у двох місцях: під припаркованим автомобілем поблизу ТЦК і у дворі біля адміністративної будівлі. За задумом зловмисників, перший вибух мав спричинити паніку, а другий – завдати втрат серед працівників екстрених служб, які прибули б на місце події.

Як вдалося запобігти злочину

Оперативна робота правоохоронців дозволила вчасно виявити та затримати виконавців. Їх схопили при спробі залишити межі Тернопільської області. Завдяки скоординованим діям силовиків потенційний теракт вдалося відвернути, а загрозу – ліквідувати.

Запобіжний захід

На цей момент обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідуванням справи займається Управління СБУ в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури наголошує, що правоохоронці продовжують працювати над викриттям мережі осіб, причетних до організації теракту, та виявленням можливих інших загроз безпеці міста.