Когда нужна консультация сосудистого хирурга?

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Симптомы варикоза

Как правило, пациенты, обращаются к врачу с вопросами о варикозе. Но расширенные вены не обязательно говорят о наличие варикозных вен – болезнь может проявляться тяжестью, судорогами в икроножных мышцах, отеками.

Появление сосудистых звездочек или мелких вен – может быть начальной стадией варикоза. Изменение цвета кожи – коричневый или багровый оттенок может свидетельствовать о прогрессирующем варикозе.

Трофические язвы – это уже запущенная стадия варикозной болезни, требующая хирургического лечения.

Когда срочно обращаться к врачу?

Есть симптомы, но нет видимых вен – необходимо обследование у флеболога.

Наличие видимых варикозных вен – в 99% случаев это варикозная болезнь.

Изменение цвета кожи, экзема, уплотнения – четвертая стадия хронической венозной недостаточности.

Появление язв – может быть как венозного, так и артериального происхождения, что требует диагностики.

При любых симптомах варикоза не стоит откладывать визит к специалисту. Чем раньше начато лечение, тем проще избежать осложнений.

Популярные вопросы к сосудистому хирургу

Какие заболевания лечат сосудистые хирурги?

Ответ:

Сосудистые хирурги лечат широкий спектр заболеваний, связанных с артериями, венами и сердечно-сосудистой системой. Это могут быть:

Врожденные и приобретенные патологии.

Заболевания вен (варикоз, тромбоз).

Заболевания артерий (атеросклероз, ишемическая болезнь, инсульт).

Проблемы сосудов брюшной полости и малого таза.

2.Какие заболевания сосудов наиболее распространены?

Ответ:

Наиболее частые болезни сосудов связаны с возрастом, образом жизни и наследственностью. Среди них:

Атеросклероз – ведет к ишемической болезни сердца и инсульту.

Варикозное расширение вен – приводит к отекам, болям и трофическим изменениям.

Тромбозы – особенно актуальны после COVID-19.

Гангрена конечностей – крайняя стадия артериальных заболеваний.

3. Какими должны быть сосуды у человека в идеале?

Ответ:

Идеальные сосуды:

Чистые, эластичные, без бляшек и тромбов.

Обеспечивают свободный кровоток без препятствий.

Способны адаптироваться к изменениям нагрузки.

С возрастом сосуды теряют эластичность, что приводит к гипертонии, атеросклерозу и варикозу.

4.Нужно ли проводить диагностику сосудов?

Ответ:

Диагностика обязательна, если:

Есть семейная предрасположенность к сосудистым болезням.

Вы испытываете симптомы (отеки, боли, судороги).

В возрасте 40+ – рекомендовано ежегодное обследование.

Диагностика включает УЗИ сосудов, холтеровское мониторирование, анализ крови на холестерин.

5. Как понять, что мне нужно к сосудистому хирургу?

Ответ:

Обратиться к врачу следует при следующих симптомах:

Судороги, тяжесть, боль в ногах.

Отечность после долгого сидения или стояния.

Потеря сознания, головокружение, слабость конечностей.

Появление венозной сетки или варикоза.

6. Вредно ли сидеть, закинув ногу на ногу?

Ответ:

Если сидеть 10 часов в таком положении – вредно.

Если закинуть ногу на несколько минут – ничего страшного.

Продолжительное давление на вены ухудшает кровоток и может провоцировать варикоз.

7. Почему атеросклероз нижних конечностей выделяют особо?

Ответ:

Это одно из самых распространенных сосудистых заболеваний.

Может привести к гангрене и ампутации конечности.

Особенно опасен при сахарном диабете – требует комплексного лечения у хирурга и эндокринолога.

8. Почему флебология – отдельное направление?

Ответ:

Болезни вен очень распространены, особенно у женщин.

Варикоз, тромбозы, застой крови – частые проблемы.

Методы лечения венозных патологий отличаются от лечения артериальных заболеваний.

9. Что такое хроническая венозная недостаточность?

Ответ:

Это не болезнь, а симптомокомплекс, который возникает из-за плохого оттока крови. Причины:

Гиподинамия (сидячий или стоячий образ жизни).

Беременность, ожирение, гормональные изменения.

Перелеты на самолете – вызывают отеки и застой крови.

Самое важное – не заниматься самолечением. Доверьте дело профессионалу – запишитесь на визит к врачу.