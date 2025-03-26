15:37 | 26.03.2025
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Бізнес-Погляд 

Когда нужна консультация сосудистого хирурга?

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Сосудистый хирург в Одессе один из самых востребованных врачей в городе. Чтоб получить консультацию, достаточно найти ближайшую клинику и записаться на визит.

Симптомы варикоза

Как правило, пациенты, обращаются к врачу с вопросами о варикозе. Но расширенные вены не обязательно говорят о наличие варикозных вен – болезнь может проявляться тяжестью, судорогами в икроножных мышцах, отеками.

Появление сосудистых звездочек или мелких вен – может быть начальной стадией варикоза. Изменение цвета кожи – коричневый или багровый оттенок может свидетельствовать о прогрессирующем варикозе.

Трофические язвы – это уже запущенная стадия варикозной болезни, требующая хирургического лечения.

 Когда срочно обращаться к врачу?

  • Есть симптомы, но нет видимых вен – необходимо обследование у флеболога.
  • Наличие видимых варикозных вен – в 99% случаев это варикозная болезнь.
  • Изменение цвета кожи, экзема, уплотнения – четвертая стадия хронической венозной недостаточности.
  • Появление язв – может быть как венозного, так и артериального происхождения, что требует диагностики.

При любых симптомах варикоза не стоит откладывать визит к специалисту. Чем раньше начато лечение, тем проще избежать осложнений.

Популярные вопросы к сосудистому хирургу

  1. Какие заболевания лечат сосудистые хирурги?

Ответ:
Сосудистые хирурги лечат широкий спектр заболеваний, связанных с артериями, венами и сердечно-сосудистой системой. Это могут быть:

  • Врожденные и приобретенные патологии.
  • Заболевания вен (варикоз, тромбоз).
  • Заболевания артерий (атеросклероз, ишемическая болезнь, инсульт).
  • Проблемы сосудов брюшной полости и малого таза.

2.Какие заболевания сосудов наиболее распространены?

Ответ:
Наиболее частые болезни сосудов связаны с возрастом, образом жизни и наследственностью. Среди них:

  • Атеросклероз – ведет к ишемической болезни сердца и инсульту.
  • Варикозное расширение вен – приводит к отекам, болям и трофическим изменениям.
  • Тромбозы – особенно актуальны после COVID-19.
  • Гангрена конечностей – крайняя стадия артериальных заболеваний.

3. Какими должны быть сосуды у человека в идеале?

 Ответ:
Идеальные сосуды:

  • Чистые, эластичные, без бляшек и тромбов.
  • Обеспечивают свободный кровоток без препятствий.
  • Способны адаптироваться к изменениям нагрузки.
    С возрастом сосуды теряют эластичность, что приводит к гипертонии, атеросклерозу и варикозу.

4.Нужно ли проводить диагностику сосудов?

 Ответ:
Диагностика обязательна, если:

  • Есть семейная предрасположенность к сосудистым болезням.
  • Вы испытываете симптомы (отеки, боли, судороги).
  • В возрасте 40+ – рекомендовано ежегодное обследование.
    Диагностика включает УЗИ сосудов, холтеровское мониторирование, анализ крови на холестерин.

5. Как понять, что мне нужно к сосудистому хирургу?

Ответ:
Обратиться к врачу следует при следующих симптомах:

  • Судороги, тяжесть, боль в ногах.
  • Отечность после долгого сидения или стояния.
  • Потеря сознания, головокружение, слабость конечностей.
  • Появление венозной сетки или варикоза.

6. Вредно ли сидеть, закинув ногу на ногу?

Ответ:

  • Если сидеть 10 часов в таком положении – вредно.
  • Если закинуть ногу на несколько минут – ничего страшного.
  • Продолжительное давление на вены ухудшает кровоток и может провоцировать варикоз.

7. Почему атеросклероз нижних конечностей выделяют особо?

 Ответ:

  • Это одно из самых распространенных сосудистых заболеваний.
  • Может привести к гангрене и ампутации конечности.
  • Особенно опасен при сахарном диабете – требует комплексного лечения у хирурга и эндокринолога.

8. Почему флебология – отдельное направление?

Ответ:

  • Болезни вен очень распространены, особенно у женщин.
  • Варикоз, тромбозы, застой крови – частые проблемы.
  • Методы лечения венозных патологий отличаются от лечения артериальных заболеваний.

9. Что такое хроническая венозная недостаточность?

Ответ:
Это не болезнь, а симптомокомплекс, который возникает из-за плохого оттока крови. Причины:

  • Гиподинамия (сидячий или стоячий образ жизни).
  • Беременность, ожирение, гормональные изменения.
  • Перелеты на самолете – вызывают отеки и застой крови.

Самое важное – не заниматься самолечением. Доверьте дело профессионалу – запишитесь на визит к врачу. 

 

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