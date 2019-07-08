Микола Люшняк: З розвитку маленьких громад твориться добробут України (відео)

Виконувати свою роботу на совість. Народний депутат України Микола Люшняк впевнений, децентралізація – це шлях до стабільності та добробуту в Україні.

За останні 4 роки саме завдяки цій реформі та роботі потужної команди професіоналів в Гусятинській громаді було зроблено чимало корисних справ, а найголовніше те, що ці зміни на собі відчули мешканці ОТГ.

– Дякуючи пану Миколі нам замінили у школі усі вікна, поремонтували частину даху, він нам допоміг для того, аби пришвидшити запуск нашої бальнеологічної лікарні, так як наше містечко славиться водичкою і вона в нас була в частковому занепаді і дякуючи громаді і тій самій децентралізації змогли відновити таку перлину Гусятина, – каже жителька Гусятина Зоя Перегінець.

Народний депутат України Микола Люшняк розповідає, чотири роки тому хотіли утворити куди більшу громаду, але в силу певних обставин до неї увійшло 3 населених пункти. Зараз намагаються докладати максимум зусиль для того, аби в першу чергу мешканці ОТГ відчули ті зміни, на які чекали. Політик каже: за цей період реалізували багато із запланованого, та все ж попереду ще багато цілей.

– Громада була започаткована у 2015 році і вона є однією з перших громад в Україні і саме тут проводилися великі дискусії стосовно децентралізації. Звісно, громада мала бути набагато більша, але в силу певних обставин ми утворили громаду міста Гусятина і ще два населених пункти. Не можна сказати, що це найуспішніша громада, але сьогодні завдяки децентралізації люди повірили в себе і люди бажали змін, сьогодні держава надала можливість створювати громади і бути учасником державотворення в кожній маленькій громаді. З тих частинок, а саме громад, утворюється добробут України, – каже народний депутат України Микола Люшняк.

Виконуюча обов’язків селищного голови Гусятина Леся Чайка розповідає: їй часто доводиться спілкуватися з мешканцями містечка, тому точно може сказати зміни є відчутними і їх можна побачити.

– Безумовно є покращення, адже вони видні неозброєним оком, тобто є вагомі результати, адже в громадах появилися певні кошти, які можуть піти на реалізацію різних проектів, – каже Леся Чайка.

В команді Миколи Люшняка на цьому зупинятися не збираються, адже в планах реконструкції міста, розвиток туризму та рух тільки в перед.