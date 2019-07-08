«Він відображатиме наші інтереси у Верховній Раді», – вчений-історик про Степана Барну

Відомий вчений-історик Микола Лазарович активно слідкує за суспільно важливими подіями, які відбуваються в Україні. Адже йому, як свідомому громадянину, не байдужа доля рідної землі.

Зокрема вчений пропонує тернополянам звернути увагу на кілька проблем. Насамперед подумати про те, що ми мали, що маємо зараз, чого прагнемо і як це реалізувати.

«За останні 670 років наша державність тривала лишень 40. Як наслідок – мільйони українців замордовано, убито, морально надломлено…Зараз ми маємо війну, яку проти нас веде наш споконвічний ворог – Росія. Адже вона прагне використати нас для будівництва імперії. З іншого боку – ми маємо незалежну державу, яка успішно бореться проти агресора. Ми прагнемо небагато. Всього лиш так, які і інші держави вільно розвиватися, жити, працювати, народжувати і виховувати дітей. Для реалізації нам перш за все потрібні наші зусилля», – зкоментує історик. Він наголошує, що для досягнення мети, українцям потрібна і влада, яка б координувала і спрямовувала ці зусилля.

«Це мають бути наші представники, які б боролися за нашу національну ідентичність, відстоювали державну незалежність, підтримували свій народ. Тому я переконаний, що людиною, яка гідна зайняти місце у Верховній Раді, яка відображатиме наші інтереси і боротиметься за незалежність України, є Степан Барна. Тому закликаю тернополян голосувати за нього», – підкреслює Микола Лазарович.