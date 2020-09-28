Шість кандидатів хочуть стати мером Чорткова

26 вересня відбулося засідання Чортківської міської територіальної виборчої комісії, де прийняли рішення про реєстрацію кандидатів на посаду Чортківського міського голови. Всього документи до ТВК подали шість кандидатів, всі з них допущені до виборчого процесу.

Отож, перелік кандидатів на посаду Чортківського міського голови:

ГУРИН Віктор Михайлович, партія «Слуга народу»;

ШМАТЬКО Володимир Петрович, партія «Сила людей»;

ТИМОФІЙ Роман Мирославович, партія «Європейська солідарність»;

ПЕТЛЬОВАНИЙ Анатолій Володимирович, партія «Голос»;

МІЗЕРОТА Ярослав Орестович, партія «Свобода»;

САДОВСЬКИЙ Микола Дмитрович, самовисуванець.