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Вибори 2020 

Шість кандидатів хочуть стати мером Чорткова

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26 вересня відбулося засідання Чортківської міської територіальної виборчої комісії, де прийняли рішення про реєстрацію кандидатів на посаду Чортківського міського голови. Всього документи до ТВК подали шість кандидатів, всі з них допущені до виборчого процесу.

Отож, перелік кандидатів на посаду Чортківського міського голови:

  • ГУРИН Віктор Михайлович, партія «Слуга народу»;
  • ШМАТЬКО Володимир Петрович, партія «Сила людей»;
  • ТИМОФІЙ Роман Мирославович, партія «Європейська солідарність»;
  • ПЕТЛЬОВАНИЙ Анатолій Володимирович, партія «Голос»;
  • МІЗЕРОТА Ярослав Орестович, партія «Свобода»;
  • САДОВСЬКИЙ Микола Дмитрович, самовисуванець.

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