На Тернопільщині внаслідок зіткнення автівки з рейсовим автобусом постраждали двоє дітей

27 вересня близько 12 години районна бригада “Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” у Тернопільській області виїжджала у с. Мишковичі, на ДТП.

Унаслідок зіткнення авто із рейсовим автобусом постраждав 7-річний хлопчик та його 4-річний братик. На щастя, обійшлося без важких травмувань. Із забоями грудної клітки та саднами обох дітей шпиталізовано в обласну дитячу лікарню, – про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.