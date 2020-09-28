14:31 | 28.09.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині внаслідок зіткнення автівки з рейсовим автобусом постраждали двоє дітей

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27 вересня близько 12 години районна бригада “Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”  у Тернопільській області виїжджала у с. Мишковичі, на ДТП.

Унаслідок зіткнення авто із рейсовим автобусом постраждав 7-річний хлопчик та його 4-річний братик. На щастя, обійшлося без важких травмувань. Із забоями грудної клітки та саднами обох дітей шпиталізовано в обласну дитячу лікарню, – про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

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