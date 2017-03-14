ГО «Майдан Тернопіль» рішуче засуджує жорстокий розгін патріотів України, що блокували торгівлю з окупантами під час ведення бойових дій, котрі не припинялись жодного дня з початку віроломного вторгнення російських окупаційних військ на територію нашої держави. Ми звертаємось до всіх небайдужих патріотів , незалежно від політичної приналежності , із закликом про підтримку дій бойових побратимів, що не дають можливості економічного підживлення колаборантів та зрадників України. Закликаємо Президента, уряд та Верховну Раду України консолідувати зусилля для врегулювання ситуації мирним шляхом, адже будь яке протистояння в середині країни призведе до дестабілізації і без того вкрай напруженої ситуації. Щиро віримо в мудрість , далекоглядність та державницьке мисленя всіх причетних сторін.

Голова ГО “МАЙДАН ТЕРНОПІЛЬ”

Бендіна Е. Ф.