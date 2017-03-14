Новини Тернополя 

«Майдан Тернопіль» рішуче засуджує жорстокий розгін патріотів України, що блокували торгівлю з окупантами

Redaktor Прокоментуй!

ГО «Майдан Тернопіль» рішуче засуджує жорстокий розгін патріотів України, що блокували торгівлю з окупантами під час ведення бойових дій, котрі не припинялись жодного дня з початку віроломного вторгнення російських окупаційних військ на територію нашої держави. Ми звертаємось до всіх небайдужих патріотів , незалежно від політичної приналежності , із закликом про підтримку дій бойових побратимів, що не дають можливості економічного підживлення колаборантів та зрадників України. Закликаємо Президента, уряд та Верховну Раду України консолідувати зусилля для врегулювання ситуації мирним шляхом, адже будь яке протистояння в середині країни призведе до дестабілізації і без того вкрай напруженої ситуації. Щиро віримо в мудрість , далекоглядність та державницьке мисленя всіх причетних сторін.

Голова ГО “МАЙДАН ТЕРНОПІЛЬ”
Бендіна Е. Ф.

Можливо Вам сподобається:

Що “кажуть” ранні овочі на ринку Тернополя

Redaktor Вимкнено

Тернопільська команда Порошенка починає «зливати» людей, які привели їх до влади

Redaktor Вимкнено

Тернопільських викладачів примусово вакцинують?

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *