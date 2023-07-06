У Тернополі забудовник, прикриваючись війною, не здає в експлуатацію будинок

Вже півроку тому на вул. Тарнавського, 7 у Тернополі, забудовник мав здати в експлуатацію багатоповерхівку. Втім, люди досі чекають, хоч будівництво там не проводиться.

За словами інвесторів, забудовник перестав виходити на зв’язок від квітня цього року, так і не завершивши обіцяні будівельні роботи. Більше того, кажуть люди, в такому стані тут все перебуває вже з 2020-2021 року, тобто приблизно 3 роки усе «стоїть».

«З 365 днів активно роботи ведуться 30-50 днів. Забудовник відмовляється давати будь-яку інформацію. Говорить, що організуймо зустріч з вами і через місяць ви побачите, що буде на майданчику. За цей місяць активно будуть вестися роботи. Тобто, свого роду забудовник надає інвесторам різного роду зобов’язання і обіцянки, які надалі абсолютно не виконуються. Це вже відбувається протягом місяців», – каже тернополянин Сергій Лясковець, який також чекає на свою квартиру у 12-повехівці.

Зараз у будівлі лиш частково встановлені вікна і облаштований фасад. Крайня зустріч з інверсторами, кажуть люди, була у вересні минулого року.

“На зустрічі директор сказав, щоб ми не переживали, що все буде добре. Він складе план ходу робіт і він таки дійсно його склав. Скинули нам в групу і в нас є цей план, по якому мало б рухатися будівництво, але нічого з того плану не відбувається. Там не написано, що мало б перероблюватися, вставлятися, але нема можливості подивитися. Як ми можемо знати, що там робиться? Ну і будова вже б мала бути зданою”, – Вікторія Качур

На зборах, що відбулися біля будівельного майданчику, люди вирішили колективно шукати юридичну підтримку, писати якісь певні заяви в відповідні контролюючі органи, аби мати інформацію та зрушити усе «з мертвої точки».

Директор будівельної компанії Юрій Ковальчук говорить, у квітні цього року надсилав лист інвесторам, у якому пояснив на якій стадії будівництво і які фактори вплинули на неможливість здати в експлуатацію будівлю у визначений договором термін. Зокрема, в листі йдеться, що терміни можуть не співпадати через форс-мажорні обставини, а саме війну в Україні.

“Тарнавського, 7 – це друга черга, готовність 87%. Там були певні питання через мережі, були питання по технічних умовах, по неможливості на той момент, на жаль, виконання по мережах електроенергії. Ті всі питання, які за межами будівельного майданчика станом на сьогодні ми їх уже вирішили. Тому, ми зараз сконцентрувалися на другій черзі будівництва. Якби часто мінялися і 50 днів виконувалися роботи протягом року, то за скільки можна здати об’єкт на 200 з чимось квартир, на 17 000 метрів квадратних? Напевно, ще довше. Збої, насправді почалися у виконанні під час пандемії, ну так суттєво. Потім ми відновили нормальний темп будівництва набрали, ну і в 2022 зрозуміло, що ситуація була критична, тому важко коментувати 50 днів. Я думаю, що останні 2 тижні чи 3 є така ситуація на об’єкті, але вона, насправді теж з двох факторів: по-перше, ми зараз замовили велику групу матеріалів, які заїдуть на цей об’єкт, думаю, що люди побачать зміни, а по-друге, ніхто не скасовував стан, який є в державі і умовно кажучи, за останній місяць 12 осіб пішли служити”, – заявив він журналістам «Суспільного».

Адвокат Богдан Будзик вважає виправдовування зі сторони забудовника абсурдними, мовляв, на території Тернополя не ведуться активні бойові дії, тому говорити про те, що завершити будівництво багатоповерхівки заважає війна – і дорівнює обманювати.

“Стосовно взагалі дивної ситуації і посилань на торгово-промислову палату, що нібито є форс-мажорні обставини, це теж не зовсім відповідає дійсності, оскільки законодавство в нас передбачає чіткий алгоритм дій для того, щоб отримати сертифікат, що саме цей конкретний випадок підпадає під форс-мажор. Тобто, ми не можемо сказати, що форс-мажор стосується безпосередньо умовно всього забудовника і всіх його проблем. Це не так. Бо це можуть бути і фінансові проблеми, будівельні проблеми. Це є кожен окремий випадок, який потрібно доводити, що кожен окремий випадок є дійсно форс-мажорним”, – додає правозахисник.

Тож наразі люди налаштовані рішуче і готові робити усе, аби забудовник виконав свої зобов’язання перед ними та здав в експлуатацію будинок