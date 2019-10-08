13 жовтня в Тернополі вперше пройдуть «Культурні пікніки» – фестиваль едьютейнменту (освіти в розвазі) під відкритим небом від місцевих закладів культури, мистецтв, дозвілля та креативних індустрій.

На події можна буде граючись навчитися певному хисту з восьми галузей мистецтв: візуальне, аудіальне й аудіовізуальне мистецтво, дизайн та мода, перформативне та сценічне мистецтво, культурна спадщина, література та видавнича справа, культурні та креативні індустрії.